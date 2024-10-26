Постпред Ирана при ООН заявил о праве Тегерана на ответ Израилю

Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ Израилю. Об этом 26 октября заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме на имя председателя Совета Безопасности (СБ) ООН и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.