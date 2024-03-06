Катя Лель рассказала, как изменилось отношение иностранцев к русским благодаря её песне

В прошлом году во всём мире завирусилась песня Катя Лель «Мой мармеладный». Под эту композицию в социальных сетях стали снимать забавные видео, а самой Кате даже поступали предложения о сотрудничестве из-за границы.
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