BBI: молочная бактерия Mycobacterium vaccae может снижать аппетит

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере разработали экспериментальный препарат для борьбы с ожирением на основе воздействия микроорганизма Mycobacterium vaccae, выделенного из почвы и коровьего молока.
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