«Киев — на закуску»: российские удары по Украине усиливаются. Что за этим стоит и чего ждать дальше? Ирина ВальковаВ ночь на 29 мая Вооружённые силы Российской Федерации продолжили массированные удары по стратегическим объектам Украины, обрушив шквал огня на ряд областей, в том числе Харьковскую, Сумскую, Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую.