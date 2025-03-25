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Закон, порядок, государство

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В Железноводске полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков

«Сотрудники ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю задержали жителя города Железноводска.

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