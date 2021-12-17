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Итоги первой части сезона: «Арсенал», «Урал», «Рубин», «Спартак»

Итоги первой части сезона: «Арсенал», «Урал», «Рубин», «Спартак»

Продолжаем подводить промежуточные итоги для команд Российской Премьер-Лиги. На очереди следующая четвёрка клубов.

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