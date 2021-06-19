Реализация программы развития нижегородской агломерации позволит увеличить ВРП на 2%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области ожидают увеличения в регионе валового регионального продукта (ВРП) на 2% благодаря реализации комплексной программы развития нижегородской агломерации, которая предусматривает редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода и реформу системы общественного транспорта, сообщил в субботу губернатор области Глеб Никитин во время партийного съезда "Единой России".