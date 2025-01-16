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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»

Нападающий стал первым игроком в истории уфимского клуба, забившим не менее 30 голов за один Фонбет Чемпионат КХЛ.

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