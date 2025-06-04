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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Малолетка из Липецка обещал «крышевать» приезжего незнакомца за 30 тысяч в месяц

Малолетка из Липецка обещал «крышевать» приезжего незнакомца за 30 тысяч в месяц

Следственные органы полиции передают в суд уголовное дело о мошенничестве: в Липецке 16-летний юноша «нагрузил» приезжего 21-летнего молодого человека, и даже вынудил его взять кредит в 150 тысяч рублей, чтобы расплачиваться за ежемесячное «крышевание».

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