Малолетка из Липецка обещал «крышевать» приезжего незнакомца за 30 тысяч в месяц

Следственные органы полиции передают в суд уголовное дело о мошенничестве: в Липецке 16-летний юноша «нагрузил» приезжего 21-летнего молодого человека, и даже вынудил его взять кредит в 150 тысяч рублей, чтобы расплачиваться за ежемесячное «крышевание».