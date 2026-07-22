Трамп проигрывает. Иран вытащил "козырь" из рукава: не только Ормуз, но и Красное море

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Sergey Ivanov

Да, автор прав: Это урок для США. Но еще больший урок для России! Да, верно: Нам позволят взять только то, что мы можем сами взять! И это касается не только Украины. Россия сейчас переживает ломку своего национального самосознания. Примерно то же испытала Великобритания, когда лишилась всех своих колоний- и прежде всего, Индии. Примерно то же сейчас испытывают США, которые продолжают изображать из себя Великую Державу, на деле ей не являясь. Но точно так же и Россия перестала быть Сверхдержавой. И случилось это тогда, когда мы изменили идеалам социализма. Сделанного не воротишь. Хотя власть зачем- то пытается привязать к себе тех, кто давно уже не Советский. А за неимением силы политической, военной и экономической- осталось только покупать себе «друзей» за деньги. Мы приплачиваем нашим таджикским и узбекским Братьям. Мы полностью взяли на содержание такую Очень Суверенную Республику Абхазия. Россия- щедрая душа! И от щедрот ее кормится целый клубок глистов, изображающих из себя «друзей» Хотя понятно: Все эти наши Друзья- Друзья только до тех пор, пака Россия им платит. Мы прощаем им миллиардные долги- и делаем это регулярно! И, простив, тут же снова даем в долг! И вот эту политическую глупость наши власти продают нам как образец политической мудрости и дальновидности! И все это скотство по отношению к собственному народу наша власть объясняет тем, что «выстраивает пояс безопасности». Хотя какой это «пояс», если наши Братья разбегутся от нас при первой же необходимости хоть что- то сделать для России! И чем больше наши правители пыжатся, создавая этот «пояс»- тем больше нищает Россия и тем слабее ее экономика, а значит- и слабее вооруженные силы. Вот не захотели мы отпустить в НАТО Украину- и получили почти 5- летнюю войну, разрушенные города и уничтоженную промышленность. Черноземы, с которых разбежались люди и которые некому обрабатывать... И в чем здесь безопасность? Или она в том, чтобы заглотить «всю Украину» и получить население, ненавидящее Россию и русских? И держать там гарнизоны, чтобы подавлять украинские бунты? А может, истинная безопасность в чем- то другом? В том, чтобы вспомнить о себе и выстраивать экономику и политику так, чтобы в центре интересов была все- таки Россия и русский народ, а не псевдо- СССР второго издания? А что с «поясом безопасности»? -А он не где- то в чужих землях. Он- внутри нас! Будет Россия сильной экономически- будет у нее и военная сила. И тогда никто не посмеет даже подумать о том, чтобы не то что напасть на Россию- даже просто в чем- то ущемить ее интересы! Потому, что у России будет военная и экономическая мощь эти свои интересы защитить! Может, так оно лучше? А Украина, увидев, что за поребриком шмоток сала толще, а горилка крепче- сама прибежит, как только нахлебается европейского счастья. Не впервой. Вся ее история- это история вокзальной проститутки, которая готова лечь под любого, лишь бы хоть что- то получить...