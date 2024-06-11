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Скутер попал под колеса автомобиля в Октябрьском районе Новосибирска

Скутер попал под колеса автомобиля в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным городской госавтоинспекции, 10 июня 2024 года в 20:00 на улице Восход скутер попал под колеса легкового автомобиля Volkswagen Golf.

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