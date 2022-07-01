Индекс PMI обрабатывающих отсраслей РФ в июне вырос до 50,9

С учетом сезонных колебаний Индекс PMI обрабатывающих отсраслей РФ в июне составил 50,9 по сравнению с майским показателем в 50,8, что свидетельствует о небольшом улучшении состояния российского производственного сектора в середине 2022 года.
С учетом сезонных колебаний Индекс PMI обрабатывающих отсраслей РФ в июне составил 50,9 по сравнению с майским показателем в 50,8, что свидетельствует о небольшом улучшении состояния российского производственного сектора в середине 2022 года.
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