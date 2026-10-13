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Русская весна

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Президент Польши обвинил премьера Туска в выдуманном докладе ЦРУ об угрозе нападения России

Президент Польши обвинил премьера Туска в выдуманном докладе ЦРУ об угрозе нападения России

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в выдуманном докладе ЦРУ об угрозе нападения России.

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