Тема авиации в последние годы становится все более актуальной, особенно в нашей стране. В России сейчас происходит возрождение отечественной авиации.
Амбициозный проект российского самолета, о котором вы не слышали
Комментарии
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Андрей nirVAna
ЭЛЕПС ПО МИМО ВМЕЩАЕМОСТИ ЕЩЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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10 час.
Михаил Васильев
Читать надо то, что накарябал!
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10 час.
c
cl605
Причем здесь "Туполев"? Проектом "руководит" сын покойного Генерального Конструктора "Туполева", Саша Климов, а финансировать собирался, но видимо пожадничал олигарх Керимов. Проще потратиться на баб и тусовки, чем на технологический проект... Даже Илону Маску пытались втюхать этот проект....
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28 мин.
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