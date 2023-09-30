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Амбициозный проект российского самолета, о котором вы не слышали

Амбициозный проект российского самолета, о котором вы не слышали

﻿﻿Тема авиации в последние годы становится все более актуальной, особенно в нашей стране. В России сейчас происходит возрождение отечественной авиации.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
ЭЛЕПС ПО МИМО ВМЕЩАЕМОСТИ ЕЩЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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10 час.
Михаил Васильев
Читать надо то, что накарябал!
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10 час.
c
cl605
Причем здесь &quot;Туполев&quot;? Проектом &quot;руководит&quot; сын покойного Генерального Конструктора &quot;Туполева&quot;, Саша Климов, а финансировать собирался, но видимо пожадничал олигарх Керимов. Проще потратиться на баб и тусовки, чем на технологический проект... Даже Илону Маску пытались втюхать этот проект....
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28 мин.

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