Амбициозный проект российского самолета, о котором вы не слышали

ЭЛЕПС ПО МИМО ВМЕЩАЕМОСТИ ЕЩЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Читать надо то, что накарябал!

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cl605

Причем здесь "Туполев"? Проектом "руководит" сын покойного Генерального Конструктора "Туполева", Саша Климов, а финансировать собирался, но видимо пожадничал олигарх Керимов. Проще потратиться на баб и тусовки, чем на технологический проект... Даже Илону Маску пытались втюхать этот проект....