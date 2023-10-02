Труп мужчины обнаружили на набережной в Чите

Труп молодого человека обнаружили на набережной реки в городе Чите Забайкальского края. Данная информация следует из публикации газеты «Московский Комсомолец в Чите», ссылающейся на свидетеля случившегося.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии