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Труп мужчины обнаружили на набережной в Чите

Труп мужчины обнаружили на набережной в Чите

Труп молодого человека обнаружили на набережной реки в городе Чите Забайкальского края. Данная информация следует из публикации газеты «Московский Комсомолец в Чите», ссылающейся на свидетеля случившегося.

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