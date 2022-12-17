«Если украинец умнеет, он становится русским»: Россия погибнет без СМЕРШа

В последнее время практически дня не проходит без сообщений об обстрелах Украиной российской территории; диверсиях, совершённых украинскими или местными проукраинскими террористами в России; о ликвидации у нас очередной необандеровской ячейки.
В последнее время практически дня не проходит без сообщений об обстрелах Украиной российской территории; диверсиях, совершённых украинскими или местными проукраинскими террористами в России; о ликвидации у нас очередной необандеровской ячейки.
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