Разработчик заявил, что новейшие беспилотники Орион могут применять любое вооружение

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Любое вооружение может быть установлено на новейшие беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орион" по желанию заказчика.
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