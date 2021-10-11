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Разработчик заявил, что новейшие беспилотники Орион могут применять любое вооружение

Разработчик заявил, что новейшие беспилотники Орион могут применять любое вооружение

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Любое вооружение может быть установлено на новейшие беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орион" по желанию заказчика.

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