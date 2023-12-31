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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Политнавигатор Пул ципсошных телеграм-каналов, маскирующийся под российские паблики, решил устроить провокацию накануне Нового года, подтолкнув читателей к мысли, будто в уходящем 2023-м Россия якобы стала экономически слабее, а её армия терпит поражение.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Не корректный вопрос! Выпячивание роли С.Шойгу! А  к нему другой должен быть вопрос!!! Почему  столько разворовано? Почему не было проверок и генералы вольготно воровали? Вот на что должен ответить Шойгу и уйти в отставку! Люди за свой счёт покупают амуницию!!! Я --Уверен, мы победим укрофашистов, нет сомнения! Но! Ответственность за колоссальное воровство --ЛЕЖИТ НА ШОЙГУ!!! Это при его руководстве всё произошло! В  этом вопросе крайнего нечего искать и сваливать не на кого!...
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ВераВерная
А пригожинский &quot;мятеж&quot; здесь каким боком? Автор, ты о чём?
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Кошмар
Ты не кот, ты ципсошник рыжий... Брысь!
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