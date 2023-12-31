Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Кот Рыжый

Не корректный вопрос! Выпячивание роли С.Шойгу! А к нему другой должен быть вопрос!!! Почему столько разворовано? Почему не было проверок и генералы вольготно воровали? Вот на что должен ответить Шойгу и уйти в отставку! Люди за свой счёт покупают амуницию!!! Я --Уверен, мы победим укрофашистов, нет сомнения! Но! Ответственность за колоссальное воровство --ЛЕЖИТ НА ШОЙГУ!!! Это при его руководстве всё произошло! В этом вопросе крайнего нечего искать и сваливать не на кого!...