Вместо документа – штрафы. Жительница Барнаула почти 20 лет не может получить паспорт

Женщина лишена социальных гарантий и вынуждена перебиваться случайными заработками 33-летняя Татьяна Молокова из Барнаула пытается получить паспорт почти 20 лет, но вместо документа ей приходят штрафы в размере 40 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии