Решение Львовского облсовета посвятить 2027 год УПА*, её командиру Роману Шухевичу и одному из лидеров ОУН* Олегу Ольжичу (в честь юбилеев всех перечисленных) развязало информационную войну сразу на два фронта.
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