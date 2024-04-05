Олейник: миссия НАТО нужна для обеспечения мобилизации граждан Украины

Участник движения «Другая Украина» и бывший депутат Украины Владимир Олейник заявил, что миссия НАТО на Украине будет заниматься обучением вновь мобилизованных граждан страны, что необходимо для успешной мобилизации.
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