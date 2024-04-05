Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 903 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Чмошник рогульский допиз …. ся , что твои щирые передвигаться по 404 будут строго пешком или на волах!!!!!Шмыгаль предложил...
  • Цуркан Арк
    Ну не понимает эквадорский проамериканский президент, что сначала бананрвый кризис, теперь мексиканский кризис. Пора ...Глава МИД Мексики...
  • Александр24
    А чего уж проще-то? Надеть на него его же бронежилет, да и поставить мишенью. Всё сразу и разрешится -кто прав, кто в...«Ъ»: поставщика б...

Олейник: миссия НАТО нужна для обеспечения мобилизации граждан Украины

Олейник: миссия НАТО нужна для обеспечения мобилизации граждан Украины

Участник движения «Другая Украина» и бывший депутат Украины Владимир Олейник заявил, что миссия НАТО на Украине будет заниматься обучением вновь мобилизованных граждан страны, что необходимо для успешной мобилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх