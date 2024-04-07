Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Grandad

Президент уже неоднократно увеличивал предельный возраст для высших чинов из государственных служащих. Дошло до несуразных 75 лет. Неужели опять поднимут потолок? Да и среди депутатов и Совета федераций долгожителей много. Не пора ли давать дорогу молодым? Или соратников помоложе не осталось - все уже состарились?!