Global Look Press/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com Грамотное руководство и преданность своему народу – именно такими правилам следует Валентина Матвиенко, под началом которой Россия пережила не одно крупное историческое событие.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Комментарии
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Grandad
Президент уже неоднократно увеличивал предельный возраст для высших чинов из государственных служащих. Дошло до несуразных 75 лет. Неужели опять поднимут потолок? Да и среди депутатов и Совета федераций долгожителей много. Не пора ли давать дорогу молодым? Или соратников помоложе не осталось - все уже состарились?!
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