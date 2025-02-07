В марте в Иркутске выступят Звери, Баста, Малинин и 10-ки других артистов

Март 2025 года обещает стать насыщенным месяцем для любителей музыки и живых выступлений. Иркутск готовится принять множество артистов, которые представят свои концерты в различных жанрах — от рока и рэпа до классики и шансона.
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