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Капитан «Коламбуса» Дженнер сделал хет-трик в матче с «Рейнджерс», забросив 3 шайбы подряд

Капитан «Коламбуса» Дженнер сделал хет-трик в матче с «Рейнджерс», забросив 3 шайбы подряд

30-летний нападающий забросил 3 шайбы подряд в первом и втором периоде, сделав счет 3:1 после 0:1 (натуральный хет-трик).

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