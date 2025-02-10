На незаконной помощи мигрантам только в январе попались 30 южноуральцев

Как их накажут.Тревожные цифры: только в январе 2025 года против хозяев квартир по Челябинской области возбуждено более 30 уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов.
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