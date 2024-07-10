«Он знает, что я с ним», — близкая женщина Чернышева публично заявила, что не оставит его одного

Татьяна Навка — это человек с большой буквы. Она не только преуспела в спорте, став выдающейся фигуристкой, но и раскрыла в себе невероятные человеческие качества, стала отличным другом для семья Петра Чернышева.
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