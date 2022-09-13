Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 13 сентября?

О плановых ремонтах на городских сетях сообщает пресс-служба администрации города.До 20:00 теплоснабжение отключено по адресам: улица Воскресенская, 89, 91, 104, 106/1, 106, 108, 110, 112; улица Гайдара, 42, 44, 46, 48/2, 48, 50; улица Логинова, 51, 53, 80; проспект Обводный канал, 72; улица Попова, 63; проезд Приорова, 1, 3, 5; улица Садовая, 48, 50, 52/½,54,56,57; улица Суфтина, 32, 45, 47/1; улица Тимме, 9, 9/2/3, 11; улица Цветная, 8; улица Шабалина, 22, 24, 26, 26/½, 28, 30; улица 23-й Гвардейской дивизии, 3.
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