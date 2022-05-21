Рост инфляции из-за энергозависимости от России: названы самые пострадавшие в ЕС страны

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru.Сс. на Дзен Лев Добрый Треть государств — членов Евросоюза столкнулась с сильным ростом инфляции, сильнее всего это коснулось стран Балтии и Восточной Европы, сообщает Financial Times.