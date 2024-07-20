В жилищных службах Петроградского района улучшили условия труда

У трактористов и дворников появятся комнаты отдыха и душевые Об улучшении условий труда сотрудников коммунальных служб отчитались губернатору Петербурга Александру Беглову в ходе рабочего объезда Петроградского района.
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