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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +18°, облачно• Севастополь: +18°, облачно• Ялта: +17°, облачно• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +19°, облачно• Саки: +19°, облачно• Бахчисарай: +22°, облачно• Джанкой: +19°, облачно• Судак: +17°, облачно• Феодосия: +16°, обла.

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