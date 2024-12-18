Турция усиливает свое влияние за счет России

О наступлении протурецких боевиков-исламистов и быстром падении режима Башара Асада в Сирии и причинам, по которым это произошло, было посвящено уже достаточно много строк, куда меньше внимания уделялось последствиям произошедших событий.
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