БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Traveller
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Турция усиливает свое влияние за счет России

Турция усиливает свое влияние за счет России

О наступлении протурецких боевиков-исламистов и быстром падении режима Башара Асада в Сирии и причинам, по которым это произошло, было посвящено уже достаточно много строк, куда меньше внимания уделялось последствиям произошедших событий.

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