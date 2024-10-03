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Вечерний Новосибирск

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Общежитие СУНЦ НГУ построят у Пироговского леса в Новосибирске

Общежитие СУНЦ НГУ построят у Пироговского леса в Новосибирске

Судя по тексту документа, опубликованного на сайте мэрии, строительство будут вести в рамках земельного участка площадью 143 тысячи квадратных метра, который ограничен улицами Пирогова, Ляпунова и Университетским проспектом.

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