Общежитие СУНЦ НГУ построят у Пироговского леса в Новосибирске

Судя по тексту документа, опубликованного на сайте мэрии, строительство будут вести в рамках земельного участка площадью 143 тысячи квадратных метра, который ограничен улицами Пирогова, Ляпунова и Университетским проспектом.
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