Евгений Семенов: «Массовое использование биометрии лишает человека приватности»

«Массовое использование технологий биометрии в коммерческих целях лишает человека приватности», — считает заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, оценивая влияние новых технологий на традиции социального уклада.
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