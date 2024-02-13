"Зачем вы ломаете жизнь? За что?" Собчак в истерике от приговора. "Я выполнила все, все договоренности"

И Ирина Да у всех адекватных людей претензии к тем же, к кому и у вас! Но это не значит, что нужно терпеть "крупных и мелких паразитов" и молчать.

ИМ Ильдус Мамлеев Да заканчивай те вы с этой идиоткой Собчак и её больной на всю голову мамашкой, дать им коленом под зад, пусть каяться в свой горячо любимый Израиль, лошадь она здоровая пойдёт служить в израильсеую армию, может ума наберёт..., хотя совсем не факт!