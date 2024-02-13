"Зачем вы ломаете жизнь? За что?" Собчак в истерике от приговора. "Я выполнила все, все договоренности"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Собчак в цугцванге. Её приближённые получили 7 лет строгого режима, но места на скамье подсудимых уже готовы для "более крупной рыбки" Новость номер один - сегодня коммерческий директор структур Ксении Собчак, Кирилл Суханов, а также сотрудники её изданий по фамилии Бигаев и Романовский, были осуждены на 7, 5 и 7 лет строгого режима за вымогательство денег с главы Ростеха.
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