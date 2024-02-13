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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Зачем вы ломаете жизнь? За что?" Собчак в истерике от приговора. "Я выполнила все, все договоренности"

"Зачем вы ломаете жизнь? За что?" Собчак в истерике от приговора. "Я выполнила все, все договоренности"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Собчак в цугцванге. Её приближённые получили 7 лет строгого режима, но места на скамье подсудимых уже готовы для "более крупной рыбки" Новость номер один - сегодня коммерческий директор структур Ксении Собчак, Кирилл Суханов, а также сотрудники её изданий по фамилии Бигаев и Романовский, были осуждены на 7, 5 и 7 лет строгого режима за вымогательство денег с главы Ростеха.

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Комментарии
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И
Ирина
Да у всех адекватных людей претензии к тем же, к кому и у вас! Но это не значит, что нужно терпеть &quot;крупных и мелких паразитов&quot; и молчать.
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Да заканчивай те вы с этой идиоткой Собчак и её больной на всю голову мамашкой, дать им коленом под зад, пусть каяться в свой горячо любимый Израиль, лошадь она здоровая пойдёт служить в израильсеую армию, может ума наберёт..., хотя совсем не факт!
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1 час.
Pussy Licker
Эта сцучья семейка сбежит и будет радоваться. Хорошо бы их достать где бы они не были!
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1 час.

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