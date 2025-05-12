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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мактоминея за сезон в «Наполи» столько же ассистов (4), сколько за 8 лет в «МЮ» в АПЛ

У Мактоминея за сезон в «Наполи» столько же ассистов (4), сколько за 8 лет в «МЮ» в АПЛ

Скотт Мактоминей сделал две голевые передачи в матче с «Дженоа» (2:2). Всего в 32 играх сезона Серии А на счету хавбека «Наполи» 11 голов и 4 ассиста.

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