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Дома для учителя, врача и агрария. Как в Тальменском районе развивают сельские территории

Дома для учителя, врача и агрария. Как в Тальменском районе развивают сельские территории

Виктор Томенко посетил микрорайон Светлый. Губернатор пообщался с семьями, которые получают здесь новое жилье Визит губернатора Виктора Томенко в микрорайон Светлый / Фото: правительство Алтайского края В Тальменке продолжается развитие микрорайона Светлый — одного из ключевых проектов Алтайского края по комплексному развитию сельских территорий.

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