Дома для учителя, врача и агрария. Как в Тальменском районе развивают сельские территории

Виктор Томенко посетил микрорайон Светлый. Губернатор пообщался с семьями, которые получают здесь новое жилье Визит губернатора Виктора Томенко в микрорайон Светлый / Фото: правительство Алтайского края В Тальменке продолжается развитие микрорайона Светлый — одного из ключевых проектов Алтайского края по комплексному развитию сельских территорий.