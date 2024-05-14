В Пензе впервые в России стартовал проект по психологической помощи участникам СВО

Губернатор региона Олег Мельниченко объявил о запуске проекта «Единой России» по оказанию психологической поддержки бойцам СВО и их семьям в Пензе, ставшей первым городом, где реализуется данная инициатива.
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