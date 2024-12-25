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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Курской области

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Курской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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