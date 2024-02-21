На улице Кулакова открыли мемориальную доску Герою Советского Союза

В Строгине открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Екатерине Илларионовне Дёминой. В доме 27 по улице Кулакова ветеран Великой Отечественной войны проживала с 1981 года до конца жизни — 2019 года.
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