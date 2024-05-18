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Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», «Краснодар» в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье

Также в субботу «Локомотив» примет «Факел», «Краснодар» проведет гостевой матч с «Сочи».  В воскресенье «Спартак» примет «Рубин», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в гостях.

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