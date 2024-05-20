Астронавты NASA испытали недоделанные скафандры для Луны

Астронавты Кейт Рубинс и Андре Дуглас толкают тележку, нагруженную инвентарем и инструментами / © NASA В сообщение NASA не совсем объясняется эксцентричный дизайн неполного скафандра, но уточняется, что костюмы на астронавтах — макеты.