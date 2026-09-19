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МОСИНФОРМ

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МГИК: Участниками голосования в Москве уже стали более 2,4 млн человек

МГИК: Участниками голосования в Москве уже стали более 2,4 млн человек

Более 2,4 миллиона человек уже приняли участие в голосовании в Москве. За ночь перед вторым днем выборов в Государственную Думу около 100 тысяч избирателей отдали голоса на elec.

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