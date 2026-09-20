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ТАСС

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В ЛНР завершилось голосование на выборах в Госдуму

В ЛНР завершилось голосование на выборах в Госдуму

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Луганской Народной Республике в последний день голосования на выборах в Госдуму закрылись в 16:00 мск, голосование завершилось.

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