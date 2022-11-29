Туктамышева поблагодарила тренеров и хореографов: «Вы те, кто заряжает меня энтузиазмом и бесконечными идеями. Это вдохновляет и дает мотивацию продолжать кататься»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поблагодарила тренеров, хореографов и болельщиков. «Пост о любви к фигурному катанию и своей команде, о людях, которые меня окружают ❤️ Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой, Елизавете Навиславской и, конечно, Илье Авербуху, без вас не было бы таких результатов и таких замечательных программ.