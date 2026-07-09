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iScience: креатин помогает иммунным клеткам эффективнее атаковать опухоли

iScience: креатин помогает иммунным клеткам эффективнее атаковать опухоли

Обычный спортивный креатин оказался способен усиливать иммунную атаку на рак. Группа ученых под руководством профессора Лили Ян из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показала: дендритные клетки, подкормленные креатином, эффективнее обучают Т-лимфоциты уничтожать опухоль.

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