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Трамп заявил, что при Байдене США перестали уважать в мире

Трамп заявил, что при Байдене США перестали уважать в мире

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при действующем лидере Штатов Джо Байдене страну перестали уважать в мире, она оказалась в низшем положении за всю историю.

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