Доля автомобилей NEV в Китае составит 50% к 2025 году

Ожидается, что популярность NEV в Китае будет расти: на их долю придется 40 процентов от общего объема продаж новых автомобилей в этом году и примерно 50 процентов в 2025 году, сказал 27 февраля Оуян Мингао (Ouyang Minggao), академик Китайской академии наук.