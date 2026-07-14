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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам объяснили, дает ли уход за пожилым право на стаж

Россиянам объяснили, дает ли уход за пожилым право на стаж

Нередко люди жертвуют работой ради заботы о родителях или бабушках с дедушками и переживают, что "выпадают" из пенсионной системы Пожилые люди часто нуждаются в помощи с различными аспектами повседневной жизни, такими как покупка продуктов, приготовление еды, уборка, помощь с платежами и визитами к врачам.

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