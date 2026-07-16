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Царьград

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Врач-психиатр Бирина: У жены Ильназа Галявиева синдром Белой Королевы

Врач-психиатр Бирина: У жены Ильназа Галявиева синдром Белой Королевы

Врач-психиатр Наталья Бирина уверена, что у жены Ильназа Галявиева синдром Белой Королевы: "Это инфантильная влюблённость в картинку, за которой стоит колоссальная психологическая защита: отрицание реальности совершённого им зверства".

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