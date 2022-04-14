Проверка слуха. 2 июня, Катар: товарищеский матч Россия – Иран. Вячеслав КОЛОСКОВ: Нам нужна встреча с сильным соперником и в очень хороших спортивных условиях

Слух о проведении товарищеского матча сборных России и Ирана перед ЧМ-2022, похоже, обретает почву. Эту встречу, запланированную на 2 июня, может принять в Дохе один из стадионов ЧМ-2022 - такой вариант устраивает обе федерации, так же как и катарскую сторону, сообщает «Спорт-Экспресс».
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